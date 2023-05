Tremezzina | allevatore aggredito dai lupi per difendere le sue capre | «La paura è tanta Ci sentiamo sotto assedio»

(Di martedì 23 maggio 2023) «Tutto è accaduto in un attimo: trehanno iniziato a girarmi intorno, uno mi è saltato addosso e da allora i ricordi sono concitati». Inizia così il racconto dell’diRaffaele Castellazzi che ieri sera, 22 maggio, è statoall’Alpe di Ossuccio, in(Como). «Alla fine mi sono ritrovato con la maglietta strappata e qualche graffio sulla gamba, per fortuna mi ha morso di striscio. A furia di gridare, finalmente se ne sono andati. C’è stata comunque», prosegue, secondo quanto riferisce la Repubblica. Raffaele si era accorto che gli mancava una parte di bestiame e quando è salito all’alpe per controllare si è ritrovato di fronte alle suemolto spaventate. E in pochi minuti è ...

