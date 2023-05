Travaglio | “Ucraina? I pazzi del G7 hanno stabilito che boicotteranno gli unici tentativi di negoziato di Cina e Vaticano”

(Di martedì 23 maggio 2023) “In questi mesi ho visto una censura trasversale, del governo di destra e di quello precedente, le due censure si saldano e il mastice è l’atlantismo. Vogliono cercare di convincere il popolo italiano che bisogna andare in guerra e che è bello”. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano Marcoa margine della presentazione del suo nuovo libro Scemi di Guerra (ed. PaperFirst) al Salone del Libro di Torino. “Il G7 si è concluso con una dichiarazione che dice che non c’è nessuna intenzione di sostenere i negoziati proposti da governo cinese e. L’Italia, insieme agli altri sei, non grandi, ha messo nero su bianco che boicotterà glidi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ed anche: le guerre per procura sono particolarmente vili e ignobili, perché i morti ce ... ..l'è solo una pedina mossa già da Washington in vista della destabilizzazione della Russia ,...Così Marconel suo intervento ad 'Accordi&Disaccordi' , il talk politico in onda su Nove ... ha commentato il monito giunto dal G7 in Giappone : "Mosca lasci l'. Non ci sarà nessun ...di Marco- Fatto Quotidiano (18 maggio 2023) Tre notizie vere, dunque fuori moda. 1) Il capo dei ... cioè la famosa 'democrazia' che qualcuno vorrebbe nell'Ue e nella Nato è per sua ...

Travaglio: “Ucraina I pazzi del G7 hanno stabilito che boicotteranno gli unici tentativi di negoziato… Il Fatto Quotidiano

Italiani contrari al sostegno militare all'Ucraina Una "bufala", fake news divulgate da Travaglio e Conte, visto che i numeri dei sondaggi parlano chiaro. La maggioranza degli italiani si schiera a ...Restano due, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia, gli azzurri nel main draw al termine delle qualificazioni del torneo ATP Ginevra 2023: Alessandro Giannessi, numero 3 del tabellone cadetto, viene su ...