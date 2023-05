Travaglia-Griekspoor oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Ginevra 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Stefanoaffronterà contro Tallonnel primo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 21 al 27 maggio. L’ultimo anno e mezzo non è stato certamente facile per il tennista marchigiano, sprofondato in classifica fuori dai primi 300 del ranking mondiale dopo aver avvicinato anche i primi 50 nelle scorse annate. In questi primi mesiè riuscito a conquistare una finale challenger, ma non ha trovato costanza nei risultati. Qui aè arrivata la prima qualificazione stagionale in un torneo ATP, con due buone e facili vittorie contro Shelbayh e Durasovic. Ora unche arriva da quattro sconfitte consecutive e che di certo non ha nella terra battuta la sua superficie preferita. PROGRAMMA E COPERTURA ...