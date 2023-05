Tragedia sfiorata a Lungro | costone crolla sulla chiesa di Santa Maria

L'edificio religioso fino alle 19,00 era pieno di fedeli adoranti la Madonna Odigitria e propria la Santa orientale che è "Colei indica la buona via" ha protetto i fedeli lungresi dallaSarà spostata di un mese ma si farà. La Festa dei Banderesi di Bucchianico in programma lo scorso 21 maggio ma rinviata dopo che nel territorio comunale si eralacon il crollo della strada in zona Santa Chiara che è franata su un'abitazione travolgendo due automobili . Si fa attendere, dunque, quella che è la prima festa dopo la fine della ...sabato notte in val Venosta. Un masso di 80 tonnellate e' finito sulla strada statale e una vettura per pochi centimetri ha evitato l'impatto. I quattro giovani a bordo sono rimasti ...

Tragedia sfiorata sull'A2: camion sbanda e precipita in una scarpata SalernoToday

Il rumore assordante, il costone che scivola a valle e i detriti che invadono la strada . È lo scenario di rovine che si è ritrovato la popolazione accorsa ...A Sassari, si diffonde il cordoglio per la scomparsa di Luigi Masala, conosciuto affettuosamente come "Cicci".