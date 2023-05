Tragedia per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | devastati per la morte di una giovane fan

... i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa". Lo ... come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibiliaiutare. Inoltre ...... che da quasi cinque anni lottano inesorabilmenteavere giustizia,capire chi sono i responsabili che hanno permesso tutto questo. Egle Possetti, che nelladel crollo del viadotto ha ...... e poi si metterà in viaggioSan Salvatore Telesino dove in municipio, nell'aula consiliare, ... È unache ci lascia profondamente scossi. Perdiamo un ragazzo eccezionale'. Insomma, un vero ...

Tragedia di Mostizzolo, si indaga per istigazione al suicidio RaiNews

“È difficile raccontare il dramma se non ci si va di persona. Ho provato a descrivere la situazione a Papa Francesco...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti r ...Avevano organizzato la gita sul Lago Maggiore per far vedere un bel posto ai nonni arrivati in visita da Israele, Itshak Cohen e Barbara Konisky. Con loro c'era anche il figlio piu' piccolo di Amit e ...