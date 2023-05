Tragedia della disperazione nel Fortore | cadavere di un 59enne ritrovato in un garage

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è stata un’altra tragica morte nelle socrse ore nel. A San Giorgio la Molara, purtroppo, ieri in tarda serata, è stato rinvenuto ildi un uomo all’interno di undell’abitazione di proprietàstessa persona. Si tratta di undel posto che non rispondeva ai familiari. Al ritrovamento dell’uomo, per ilnon c’era più nulla da fare e quindi sono stati allertati i Carabinierilocale stazione che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. I militare hanno anche aperto le indagini sulle modalità del decesso, che parrebbero proprio legate ad un gesto volontario ed autolesionistico dell’uomo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

