Traffico Roma del 23-05-2023 ore 20 | 00

(Di martedì 23 maggio 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondi alle porte disull’autosole a causa di un Forte temporale e conseguenti allagamenti si sono formate code tra Magliano Sabina e Ponzano Soratte nelle due direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia e salari e proseguendo tra Nomentana e Casilina Ci sono code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est a Raccordo Anulare e proseguendo poi in autostrada sulla 24 altre code ma per lavori Tra la barriera Tivoli in direzione di Teramo sulla tangenziale code da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata opposta altri file da via Nomentana a via Salaria lavori ...