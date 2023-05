Traffico Roma del 23-05-2023 ore 19 | 00

(Di martedì 23 maggio 2023) Luceverdeun buon pomeriggio dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna Disagi causati daldell’ora di punta un incidente Comunque ne via di risoluzione sulla carreggiata interna tra Cassia bis e Flaminia insieme allasostenuto fino alla Prenestina Maggiore attenzione sulla A24Teramo dove pere lavori non si escludono code tra lo svincolo del gra è l’uscita per l’autostrada del Sole Provenendo dalla capitale ma il tempo e pioggia segnalati sui percorsi autostradali che colleganocon le regioni confinanti segnaliamo Inoltre sulla A1Firenze la sede stradale allagata tra Magliano Sabina e Orte con maggiori ripercussioniverso il capoluogo toscano sul tratto Urbano ...

, davanti a Palazzo Madama, sede del Senato italiano, gli ambientalisti di Last Generation si ...per il clima sulla pista dell'aeroporto di Ginevra hanno interrotto brevemente ilaereo. ......50 metri più una pedonale larga 1,20, che avrebbe comportato un impatto forte sulcittadino. Per ottenere il finanziamento da, abbiamo optato per una pista larga 1,25 metri in entrambi ...... la ripresa di voli daa Taipei, rappresenta una grande sfida per la China Airlines e la pianificazione delle attività promozionali diventa per noi cruciale ai fini del recupero del...

Traffico Roma del 23-05-2023 ore 18:00 RomaDailyNews

Diverse strade comunali sono state interdette al traffico, segnalate anche frane e smottamenti. Attivato il Centro operativo comunale di Protezione Civile ...Numerosi allagamenti sono stati segnalati ai Vigili del fuoco di Rieti e alle forze dell'ordine in seguito a un violento acquazzone che ha interessato il capoluogo sabino intorno alle 15 di oggi. (ANS ...