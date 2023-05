Traffico Roma del 23-05-2023 ore 16 | 30

... la ripresa di voli daa Taipei, rappresenta una grande sfida per la China Airlines e la pianificazione delle attività promozionali diventa per noi cruciale ai fini del recupero del..." Abbiamo bisogno di migranti per vivere ". All'assemblea dei vescovi italiani in corso a, il cardinale Matteo Zuppi è tornato a parlare di accoglienza. Lo ha fatto rimprendendo un ...al...Alle 21, invece, vi sarà la processione che dal mare raggiungerà il Santuario di Maria Ausiliatrice passando lungo diverse vie del centro : Belvedere, via Colombo, via, via Romana e via Don ...

Traffico Roma del 23-05-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

Carsoli - Un grave incidente si è verificato poco fa al km 52.4 dell'autostrada A24. Il Traffico è Bloccato da ...La protesta ambientalista a Roma sulla Tangenziale e sulla Fontana di Trevi con gli eco-vandali di Ultima Generazione.