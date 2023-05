Traffico Roma del 23-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati all’ascolto disagi sulla tangenziale per un incidente è stato chiuso il tratto tra la A24 e Tiburtina verso la Salaria Ci sono code a partire da Scalo San Lorenzo e ripercussioni inevitabile anche per ilproveniente dalla A24 rallentamenti dovuti a incidenti in via Nomentana all’altezza di via del Casale di San Basilio altro incidente in Corso Vittorio Emanuele ancora chiusa nel quartiere Gianicolense via Abate ugone per il manto stradale danneggiato Mentre per la presenza di olio sull’asfalto divieto di transito in via Luigi Russolo zona La Rustica file sulla Colombo tra Mezzocammino via di Malafede verso Ostia fino al 27 Maggio tra le 9:30 e le 17 interventi di potatura è il restringimento di carreggiata In entrambe le direzioni tra la Pontina è in via di Malafede infine code In entrambe le ...