Traffico Roma del 23-05-2023 ore 12 | 30

...incidente stradale sulla tangenziale Sud di Verona tra San Giovanni Lupatoto e Verona Borgo. ...registrato sulla tangenziale Sud che porta a Verona ha ovviamente provocato lunghe code e. L'...... poco prima delle 6 di oggi, 23 maggio, sulla A14 Bologna - Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì rendendo percorribili altutte le corsie disponibili in entrambe ...... verso l'incrocio con viae, successivamente, con via Turati, via Parri e via Seveso. In tutti ...lavorerà alla sostituzione della rete in via Turati e sarà necessario chiudere la via la. ...

Traffico Roma del 23-05-2023 ore 11:30 RomaDailyNews

Sulle strade di Roma abbiamo provato il rinnovato scooter di Iwata. Elegante, sportivo, con ampia capacità di carico e contenuti premium, valido supporto in città e nei giri del weekend ...ROMA (ITALPRESS) - Nelle prime ore della mattina sono tornate pienamente percorribili tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade p ...