Traffico Roma del 23-05-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 23 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto molti Disagi causati da incidenti sulle strade della capitale si rallenta in viale Marconi nei pressi di via Melloni in viale Cortina d’Ampezzo all’incrocio con via Misurina qui le difficoltà In entrambe le direzioni e poi sulla Trionfale tra via Basaglia e via dell’Acquedotto del Peschiera disagi per incidente anche sull’Aurelia all’altezza del raccordo è proprio sul raccordo rallentamenti dovuti a un incidente all’altezza di via Ostiense sulla carreggiata interna sempre in interna auto in coda tra Casilina e da Pietra Bufalotta e Tiburtina sulla carreggiata esterna invece code a tratti tra la direzioneNord via Ostiense e tra la diramazionesud e la 24 incolonnamenti verso l’Eur sullaFiumicino tra Ponte Galeria è il viadotto della Magliana in ...