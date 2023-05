Traffico Roma del 23-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto sul raccordo auto incolonnate tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna mentre in esterna code a tratti tra l'ospedale Sant'Andrea via del Pescaccio e Casine Nomentana fine Verso la tangenziale sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara tra Portonaccio e la tangenziale anche un incidente a causare ulteriori difficoltà e sulla tangenziale procede infine tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi direzione Olimpico code sullaFiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana verso l'Eur incidenti sono segnalati in viale Marconi all'incrocio con via Macedonio Melloni in via Palestro tra via Milazzo e Viale Pretoriano disagi per incidente anche in via dei Monti di San Paolo nei pressi di viale deignoli e sul Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel