Traffico Roma del 23-05-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 23 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione si procede in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e Ardeatina rallentamenti in esterna tra Prenestina e Nomentana auto incolonnate la tangenziale Tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi verso l’olimpico lunghe code anche sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo file verso il centro sulla Flaminia tra Labaro e via di Tor di Quintoanche sulla Salaria spostamenti in aumento sulle altre consolari in ingresso nella capitale in via Cassia prudenza per un incidente all’altezza di via del podismo non si escludono disagi per la circolazione e infine nebbia A Banchi attenzione sulla diramazionenord i dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto al ...