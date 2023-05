E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche Francesco, ex capitano della Roma che questa competizione l'ha vinta nel 2007 e nel 2008 superando in ...La Lega Serie A schiererà una squadra di ambassador da sogno che comprenderà Francesco, Fabio ... MANCINI La Fiorentina, chein casa, ha scelto la classica maglia viola, mentre l'Inter non ......di sonno per guardare l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata al Mondiale di categoria che si... quelli che allo scacchiere calcistico italiano mancano dai tempi di Del Piero e. La ...

Totti 'gioca' la finale: "Coppa Italia alla Fiorentina, all'Inter la Champions" Corriere dello Sport

ROMA - Sale l'attesa a Roma per la finale di Coppa Italia, che vedrà l'Inter sfidare la Fiorentina all'Olimpico. E ad attendere il Frecciarossa con a bordo il trofeo alla stazione Termini c'era anche ...Cristian Totti, il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, è apparso per la prima volta in uno show televisivo condotto dalla mamma, ed è accaduto durante la sesta ...