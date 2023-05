“Toto le Héros” | un eroe di fine millennio | la recensione del film di Jaco Van Dormael

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Distribuito da I Wonder Classics, torna nelle nostre sale quello che è a tutti gli effetti un cult mancato: con i suoi colori saturi e le atmosfere surreali “le” non ha nulla da invidiare al più fortunato “Il fantastico mondo di Amelie” di qualche anno successivo. Premiata nel 1991 a Cannes, questa pellicola di, è ildi esordio del regista belgaVan, un autore che ha fatto del racconto alla Sliding Doors il suo tratto caratterizzante. In “le” troviamo tutti gli ingredienti che comporranno il più stratificato “Mr. Nobody” (2009). Il piccolo protagonistainterpretato dallo straordinario attore-bambino Thomas Godet, è una sorta di alter ego ...