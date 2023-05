Torna la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro | domani prima tappa a Città della Scienza

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo il successo delle prime tre edizioni ricon un format itinerante lae del, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta die fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai NEET utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo. Si rinnova anche quest’anno la partnership con la Regione Campania, nell’ambitoquale saranno presentate le attività e le misure promosse con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus sui temie del ...

I maggiori indici diItaliana e le principali piazze finanziarie europee si consolidano in territorio negativo . "...a scendere Giglio Group ( - 8,92%) , dopo il rimbalzo messo a segno nella ...Il Presidente della Fondazione Crt, Fabrizio Palenzona,sul tema delle aggregazioni bancarie ed afferma "le banche in cui siamo azionisti hanno dei manager che devono decidere e fare delle proposte". " Nel sistema ci sono ancora possibilità di ...Sul valutario l'euro scende sotto quota 1,08 dollari a 1,077, in altalena il petrolio chea salire col Brent a 76,6 dollari (+0,8%) e il Wti a 72,66 dollari (+0,85%). In calo dell'1,2% a 29,35 ...

Borsa Dublino: +2% Ryanair, torna utile in 2022-23 e cauto ... Borsa Italiana

Dopo il successo delle prime tre edizioni ritorna con un format itinerante la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego con ...Sul valutario l'euro scende sotto quota 1,08 dollari a 1,077, in altalena il petrolio che torna a salire col Brent a 76,6 dollari (+0,8%) e il Wti a 72,66 dollari (+0,85%). In calo dell'1,2% a 29,35 ...