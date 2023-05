Torino-Sanabria | Cairo prepara il rinnovo

(Di martedì 23 maggio 2023) I gol di Tonystanno tenendo in piedi ile orastando ildi contratto del paraguaiano I gol di Tonystanno tenendo in piedi ile orastando ildi contratto del paraguaiano. Ha raggiunto il record personale di gol in Serie A e nel 2023 ha cambiato marcia: il suo contratto scade nel 2025 ma l’intenzione della società è quella di blindarlo anche oltre. Lo scrive Tuttosport.

attaccato alla maglia'risponde a Jovic:- Fiorentina finisce 1 - 1 Parte da lontanoè una delle più belle scommesse vinte dal presidente del, Urbano Cairo. ...Commenta per primo Meno male che Antonioha recuperato in un lampo dall'infortunio. Se ila oggi ha ancora qualche speranza di poter raggiungere l'ottavo posto è merito di quella girata dell'attaccante paraguaiano che ha ...... quasi un tocco da biliardo, che raccoglie l'assist di Buongiorno al termine di uno scatto sul primo palo, è la sintesi dei progressi di. E la fortuna delche così è ancora in corsa ...

Torino-Fiorentina, le pagelle: Sanabria (6,5) dà spessore. Jovic (6,5), la cattiveria giusta La Gazzetta dello Sport

Ci sono due dubbi per Vincenzo Italiano per la finale di Coppa Italia con l'Inter: uno in difesa, l'altro a centrocampo Rispetto a domenica con il Torino potrebbero esserci undici giocatori diversi. P ...