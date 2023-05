Torino multato per le offese a Commisso

Chi verrà sorpreso a distribuire cibo a piccioni ed animali randagi, a Torre Pellice , potrà essereper una somma che va dai 25 a 150 euro. I proprietari dei cani che non raccoglieranno le deiezioni del proprio animale, o non avranno con sé gli strumenti per farlo, in caso di controllo ..."La polizia locale, di fronte a un intervento "non autorizzato" di riparazione non ha potuto fare altro che elevare la multa". Il sindaco di Barlassina (Monza e Brianza) Piermario Galli spiega così ...Negli scorsi giorni un uomo è statodalla Polizia Municipale di Nichelino (provincia di) per aver montato sulla sua bicicletta un motore in grado di supportare la pedalata, superando i limiti e la potenza autorizzati dal ...

Il Torino dovrà pagare 3.000 euro di ammenda per i cori contro il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, partiti dalla Curva Maratona. Cori che sono arrivati dopo alcune dichiarazioni rilasciate ...Giudice Sportivo / Torino punito con 3.000 euro di multa per i cori contro Commisso a inizio partita. Nessuno squalificato per lo Spezia I cori contro Rocco Commisso partita dalla Maratona nei primi ...