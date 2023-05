Toni Reinstadler morto | il soccorritore e guida alpina è precipitato in un canalone

(Di martedì 23 maggio 2023), ma ancheconosciuto per i delicati e complessi interventi di salvataggio in montagna. È, precipitando lungo unsullo Stelvio,, vice capo del soccorso alpino di Solda (Stelvio). Assieme al fratello Olaf, lo storico capo della stazione, si trovava nei pressi del passo per dei lavori di disgaggio di valanghe in vista della riapertura della famosa strada di montagna con i suoi 48 tornanti. Durante la discesa il 55enne è ha perso l’equilibrio elungo un, riportando ferite mortali. La notizia della morte diè stata accolta con profonda commozione nel mondo della montagna in Alto Adige. Il 55enne era molto ...

