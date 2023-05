Tolta la squalifica a Vinicius | “omesse immagini | arbitro indotto in errore”

(Di martedì 23 maggio 2023) Nuova svolta sul caso. Il calciatore brasiliano era stato espulso nel finale di Valencia-Real Madrid, partita sospesa in precedenza per insulti razzisti. Il Giudice sportivo della Liga ha optato per l’annullamento dellain quanto all’non è stata mostrata la corretta sequenza delledell’accaduto. La delibera del Giudice afferma: “questa commissione ritiene che la valutazione dell’sia stata determinata dall’omissione dell’intera sequenza dei fatti, che ha viziato la decisione. Infatti, il fatto che una parte determinante dei fatti sia stata omessa ha portato l’ad adottare una decisione inadeguata, e ciò perché gli era impossibile valutare quanto accaduto“. L’addetto al Var, Nacho Iglesias Villanueva, non avrebbe mostrato le ...

