Tivoli | l’insegnante di religione arrestato per violenza sessuale e pedofilia

(Di martedì 23 maggio 2023) Un insegnante didi 46 anni con incarichi in ambito religioso è stato raggiunto da uns misura di custodia cautelare emessa dalla Procura diperai danni di quattro ragazzi di età compresa, all’epoca dei fatti, tra i 10 e 15 anni. Le violenze, secondo quanto spiega una nota del procuratore di, Francesco Menditto, sono andate avanti per anni. L’indagato, secondo l’accusa, «dopo avere creato una relazione di fiducia e amicale con i minorenni e i loro genitori è gravemente indiziato di avere commesso violenze sessuali». La procura dice che l’uomo agiva in particolar modo approfittando di gite organizzate unitamente ad associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte». Le violenze sarebbero avvenute nel circondario della zona di ...

