(Di martedì 23 maggio 2023) Se funziona male lei, tutto l’organismo può esserne rallentato o velocizzato in modo esasperato. La, ghiandola grossa come una prugna, controlla moltissimevitali. Ecco tutto quello che c’è da sapere e anche un suggerimento di corretta alimentazione

Nonostante la sua dimensione ridotta e l'abituale sottovalutazione, la tiroide, una ghiandola endocrina, svolge un ruolo cruciale in numerose funzioni vitali del nostro organismo. Tuttavia, possono ... la valutazione della riduzione del volume dei noduli nella ghiandola a forma di farfalla che con la produzione di ormoni regola importanti funzioni metaboliche.

Tiroide: funzioni, disfunzioni e soluzioni Vanity Fair Italia

Se funziona male lei, tutto l’organismo può esserne rallentato o velocizzato in modo esasperato. La tiroide, ghiandola grossa come una prugna, controlla moltissime funzioni vitali. Ecco tutto quello c ...Torna la settimana mondiale della tiroide dal 22 al 28 maggio. Malattie della tiroide: quanto incidono genetica e familiarità