Tiro a volo | Giancarlo Tazza conquista il terzo posto nello skeet ad Almaty

(Di martedì 23 maggio 2023) Nella quinta tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 diilnella prova diindividuale maschile andata in scena sulle pedane dell’Asanov Shooting Club diin Kazakistan. Per il casertano è arrivato il quinto punteggio più alto nelle qualificazioni (122/125 +1+2), che gli è valso il pass per la finale riservata ai migliori sei tiratori. A questo punto del torneo l’azzurro, dopo essere arrivato senza problemi alla penultima serie da dieci piattelli, è stato costretto a cedere il passo terminando alcon il punteggio di 47/50. Per quanto riguarda la finale, il greco Efthimios Mitas (56/60), ha avuto la meglio allo shoot-off (2-1) sul ...

Nella seconda finale di giornata arriva il primo podio per l'Italia nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in corso ad Almaty, in Kazakistan: nello skeet maschile Giancarlo Tazza ...Si chiude con l'amaro in bocca per l'Italia la prima gara della quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso ad Almaty, in Kazakistan: nello skeet femminile tutte le tre azzurre in ...