Tim vicina alle popolazioni colpite dall' alluvione

Leggi su today

(Di martedì 23 maggio 2023) Procede senza sosta l’impegno di TIM per la popolazione dell’Emilia-Romagna colpita, a cui il Gruppo esprime la massimanza. L’azienda partecipa al Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile attivato in modalità permanente e ha operato sin da subito in...