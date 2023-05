The Island | le riprese del film con Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono state annullate

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023)dovevano essere i protagonisti delThe, ma il timore di uno sciopero degli attori ha impedito alla produzione di ottenere l'assicurazione necessaria. Il timore di uno sciopero del sindacato degli attori, che potrebbe prendere il via l'1 luglio, ha bloccato la produzione di The, con star. Ledovevano iniziare nelle prossime settimane in Spagna, ma non si è riusciti a ottenere il via libera dell'assicurazione. Lo stop al progettoquindi tornati negli Stati Uniti e il regista Pawel ...