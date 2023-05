The Idol | tra nudità e masturbazione | le prime controverse reazioni alla serie con Lily-Rose Depp e The Weeknd

(Di martedì 23 maggio 2023) The, la nuovadel creatore di Euphoria Sam Levinson cone The, ha suscitatoe scandalizzate dopo la sua prima mondiale al Festival di Cannes 2023. La premiere mondiale di TheHBO firmata dal creatore di Euphoria Sam Levinson, è stata accolta da un'ovazione di cinque minuti (cronometrati puntualmente da Variety) al Festiva di Cannes 2023, ma ledella critica sono piuttosto, oltre che scandalizzate di fronte a, sesso esplicito, autoerotismo e chi più ne ha più metta. The, interpretato dal cantante Thee da ...

La premiere mondiale di, serie HBO firmata dal creatore di Euphoria Sam Levinson, è stata accolta da un'ovazione di cinque minuti (cronometrati puntualmente da Variety) al Festiva di Cannes 2023, ma le prime ...Il giorno di '', 'Club Zero' e 'Fallen Leaves', con Lily - Rose Depp,Weeknd, Mia Wasikowska e Travis ...vedi anche Cannes, Lily - Rose Depp eWeeknd all'anteprima di "". FOTO FUORI CONCORSO Project Silence è una storia di persone che lottano per sopravvivere contro una minaccia inaspettata ...

Cannes 2023, arriva The Idol e il red carpet si tinge di glam MYmovies.it

The idol è stata presentata in anteprima a Cannes 76: ecco la reazione del pubblico alla serie con Lily-Rose Depp e The Weeknd ...Il glamour è assicurato per la settima giornata di Cannes 76 con la premiére di "The Idol", la serie tv prodotta e interpretata dal cantante canadese The Weeknd con Lily Rose Depp, la figlia di Vaness ...