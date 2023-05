The Idol | recensione dei primi due episodi della serie HBO

(Di martedì 23 maggio 2023) Faccia seria, poi rilassata. Sguardo provocante, poi indifeso. Prima il sorriso e infine una lacrima. Theinizia con un primo piano insistito su Jocelyn, la pop star interpretata da Lily-Rose Depp, intenta a variare lo spettro delle sue emozioni per un servizio fotografico. Un lungo primo piano che porta Jocelyn agli estremi possibili dell’emotività, da un opposto all’altro. E sono proprio gli opposti il fulcro centralenuova miniHBO creata da Sam Levinson (già autore e regista di Euphoria) e Abel Tesfaye, conosciuto nel mondo musicale come The Weeknd. Opposti estremi come quelli che rappresentano il mondomusica pop, allo stesso tempo semplice e difficile. Semplice, perché la musica pop è di facile presa verso il pubblico, pronta a sfornare hit radiofoniche da cantare, a far girare soldi tra ...

Fan e fotografi impazziti per uno dei red carpet più attesi al 76esimo Festival di Cannes, quello della serie tv '' , creata da Sam Levinson, di cui sono stati presentati in anteprima mondiale i primi due episodi. Non solo perché nel cast c'é Lily - Rose Depp, la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ...... un photoboot digitale grazie al quale i visitatori potranno immergersi nel mondo delle migliori Serie TV Internazionali (fra le altre, le attesissimee And Just Like That) e diventarne i ...Nel corso della conferenza stampa dial Festival di Cannes, la protagonista Lily - Rose Depp ha escluso che la storia contenga dei riferimenti anche velati alla nota vicenda personale di Britney Spears . Dopo le prime reazioni a ...

Delusione a Cannes per “The Idol”, storia di un amore tossico scritta dal creatore della serie “Euphoria” e interpretata anche da The Weeknd. Le tanto annunciate scene di sesso Tutto un déjà-vu ...La protagonista della nuova e discussa serie di Sam Levinson ha risposto a chi sosteneva ci fossero riferimenti velati a Britney Spears.