The Idol | la serie dello scandalo approda al Festival di Cannes

(Di martedì 23 maggio 2023) Life&People.it Dopo i due film-evento “Indiana Jones” e “Killer of flower Moon” è arrivato il turno di un’altra proiezione molto attesa: “The“,tv di HBO con Lily Rose Depp e The Weeknd presentata aldiche andrà in onda il prossimo 3 giugno. I due protagonisti hanno letteralmente infiammato la Croisette in occasione della Premiere mondiale dei primi episodishow, incantando con carisma e look mozzafiato. La coppia del 2023? Sensualità, glamour e personalità. Lily Rose Depp e The Weeknd hanno davvero tutte le carte in regola per poter diventare una delle coppie più acclamate della storia del tv serials. A confermarlo sono state le prime recensioni della critica internazionale che, in larga parte, ha posto l’accento soprattutto sul lato più scabroso della storia, ...

In questo contesto sono stati presentati i primi due episodi di, serie HBO creata da Sam Levinson (la mente che c'è dietro a Euphoria ), che arriva in Italia dal 5 giugno su NowTv a pochi ...L'attrice ha calcato il red carpet della kermesse per presentare, in anteprima, la prima puntata dell'attesa serie tv di cui è protagonista:. Insieme a lei, il regista e ideatore Sam ...... un photoboot digitale grazie al quale i visitatori potranno immergersi nel mondo delle migliori Serie TV Internazionali - fra le altre, le attesissimee And Just Like That… - e ...

A Cannes lo "scandalo" The Idol, sfilano Lily-Rose Depp e The Weekend - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Poteva essere un grandissimo film interminabile e invece è una serie che si deve vedere tutta insieme. I primi due episodi di The Idol sono una bomba.Stay tuned. Marber is repped by CAA, LBI Entertainment and United Agents, and Daldry by CAA. Best of Deadline ‘The Idol’ Cannes Red Carpet Photos: Lily-Rose Depp, Abel “The Weeknd” Tesfaye, Troye ...