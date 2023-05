The Idol | la recensione | se il sogno americano diventa un incubo sexy

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladei primi due episodi di The: se lo scandalo è solo un pretesto, la serie di Sam Levinson è invece una riflessione su quanto la cultura statunitense sia ciclica. Creando e distruggendo i proprii. Producono HBO e A24. In esclusiva su Sky e su NOW. Lo scandalo è negli occhi di chi guarda. Lo scandalo, è la percezione che abbiamo nei confronti di ciò che viene reputato, appunto, scandaloso. È la società di massa ad imporre cosa sia lecito e cosa non sia lecito (con le dovute misure, chiaro), ed è sempre la massa a giudicare, a giudicarci fino a prova contraria. Eppure, sotto, c'è altro. Basta cercarlo, individuarlo, spostando il pensiero comune in un pensiero finalmente divergente. Un pensiero che rivela e smaschera la realtà. Perché la realtà non può mai essere edulcorata. In fondo la panacea confortevole è ormai ...

Tutto questo per dire: come ogni grande show,, co - creata da Sam Levinson, insieme ad Abel "Weeknd" Tesfaye e Reza Fahim (dal 5 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), ...è una nuova serie tv HBO (in Italia sarà su Sky dal 5 giugno), ma la fattura è talmente ricercata che i suoi primi due episodi , dei sei complessivi, sono stati presentati al Palais del ...E anche quest'anno è arrivato il titolo dello scandalo a Cannes :, serie con Lily - Rose Depp eWeeknd , ha sconvolto il pubblico del festival, tanto da essere paragonata a un porno. Creata da Sam Levinson , già autore di Euphoria , con protagonista ...

Cannes 2023, Lily-Rose Depp e The Weeknd sul red carpet di "The Idol". FOTO Sky Tg24

La recensione dei primi due episodi di The Idol: se lo scandalo è solo un pretesto, la serie di Sam Levinson è invece una riflessione su quanto la cultura statunitense sia ciclica. Creando e ..."Viviamo in un mondo ipersessualizzato, specie in America. L'influenza della pornografia sui giovani è veramente forte, si vede sul web, sui social, negli atteggiamenti, nel vestire", dice il regista ...