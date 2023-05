Tetti di spesa e malati oncologici | bagarre in consiglio sulla mozione Scontro Muscarà-Oliviero

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiStavolta non riesce a trattenere la rabbia: “È una cosa indecente”. Maria, consigliera regionale del gruppo misto, si è vista bocciare lasul “Distacco daididella diagnostica urgente come Pet, Tac, per ie di altre patologie gravi”. Ma è stata pienanelle fasi del voto. “Il presidente, che dovrebbe garantire la corretta gestione del– accusa la consigliera ex M5S -, prima mi ha chiesto più volte di ritirare la, poi ha consentito il voto per alzata di mano: un voto che si è ripetuto ben tre volte”. La prima volta “era 14 voti di approvazione e 3-4 contrari – racconta -; la seconda il numero di contrari è ...

L'analisi di Cartabellotta evidenzia che " come emerge dal Report "Il regionalismo differenziato in Sanità" pubblicato lo scorso febbraio dalla Fondazione GIMBE " "'abolizione deidiper ...L'analisi di Cartabellotta evidenzia che " come emerge dal Report "Il regionalismo differenziato in Sanità" pubblicato lo scorso febbraio dalla Fondazione GIMBE " "'abolizione deidiper ...... diventa, in definitiva, il più bieco "conto della serva" , con annesso atteggiamento poco trasparente anche nei confronti delle famiglie, a tutela delle quali i famosidierano stati ...

No a tetti di spesa cure oncologiche, Consiglio regionale boccia ... Videoinformazioni

Accedi al tuo account utilizzando l’indirizzo email e la password specificati durante la registrazione. Ti assistiamo in ogni fase del tuo acquisto. Monica Acciarri: “Ceriscioli lo aveva scritto nel 2 ...In Consiglio Regionale, scoppia la polemica sui prodedimenti regolamentari."Oggi in Aula abbiamo assistito allo stravolgimento dei procedimenti regolamentari del Consiglio regionale. A quanto pare è c ...