Test | Quale tendenza make up dovresti provare?

(Di martedì 23 maggio 2023) Una cosa che piace a tutte? Entrare in uno store di cosmetici e curiosare tra i prodotti beauty esposti in bella mostra. Non è facile resistere alla tentazione di acquistare ombretti, mascara, rossetti, blush, illuminanti, correttori che ci sembrano indispensabili e sempre nuovi ogni volta che visitiamo il negozio. Il desiderio viene alimentato anche dalle tendenzeup su TikTok: ogni giorno c’è una creator in qualche parte del mondo pronta a mostrarci un tutorial di un nuovo trucco che diventa subito di! Un linguaggio a colori che parla di te La verità è che truccarsi è divertente, creativo, gratificante. Ci permette di trasformarci e di valorizzare il viso, di minimizzare i difetti ed esprimere la nostra personalità. È l’arte femminile più antica e diffusa in ogni cultura, prerogativa di seduzione, bellezza, fascino, carisma. Le prime ...