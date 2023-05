Terzo Polo | Borghi | ' Renzi-Calenda? Tanto rumore per nulla'

"L'accordo nelper le europee, intervista alla senatrice Daniela Sbrollini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Daniela Sbrollini (senatrice, Azione - ItaliaViva - RenewEurope). L'intervista è stata ...ROMA - Su entrambi i balconi del condominio più bizzoso della politica italiana, quello del, stamattina si sospirava così: "Ah, chissà quanto dura". Perché la tregua notturna siglata da Matteo Renzi e Carlo Calenda , vaghissima sulle elezioni Europee in calendario fra un anno, ...... certificato in maniera indipendente da un soggetto; la tracciabilità e verifica della ... Nelsiracusano di cui è parte integrante, operano aziende in cui lavorano complessivamente, tra ...

Tregua nel Terzo polo, impegno su lista unica alle Europee Agenzia ANSA

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – I dissidi Renzi-Calenda “Tanto rumore per nulla, l’auspicio è di andare insieme alle europee, ci stiamo lavorando. Il gruppo comune continua, nell’azione parlamentare c’è ...ROMA - Su entrambi i balconi del condominio più bizzoso della politica italiana, quello del Terzo Polo, stamattina si sospirava così: "Ah, chissà quanto dura". Perché la tregua notturna siglata da ...