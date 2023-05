Terzo Polo | Borghi | ‘Renzi-Calenda? Tanto rumore per nulla’

"L'accordo nelper le europee, intervista alla senatrice Daniela Sbrollini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Daniela Sbrollini (senatrice, Azione - ItaliaViva - RenewEurope). L'intervista è stata ...Il, invece, per bocca del capogruppo in Senato Raffaella Paita, aveva annunciato che avrebbe partecipato "perchè istituzionalmente è sempre bene partecipare ma non voteremo Colosimo". ...ROMA - Su entrambi i balconi del condominio più bizzoso della politica italiana, quello del, stamattina si sospirava così: "Ah, chissà quanto dura". Perché la tregua notturna siglata da Matteo Renzi e Carlo Calenda , vaghissima sulle elezioni Europee in calendario fra un anno, ...

Tregua nel Terzo polo, impegno su lista unica alle Europee Agenzia ANSA

La senatrice di Sud chiama Nord, Dafne Musolino, ha raccolto 4 voti, tra cui quello del Terzo Polo, come ha confermato RaffaellaPaita, senatrice di Italia Viva.Roma, 23 mag. (Adnkronos) – I dissidi Renzi-Calenda “Tanto rumore per nulla, l’auspicio è di andare insieme alle europee, ci stiamo lavorando. Il gruppo comune continua, nell’azione parlamentare c’è ...