Termovalorizzatore | l’imbarazzo di Gualtieri | “Ho pieno supporto” Ma mezzo Pd non lo vuole

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 maggio 2023) “Non ho dubbi, si farà”, dice con baldanzosa sicurezza il sindaco Robertodai microfoni di Mattino 5. Masul(guai a chiamarlo inceneritore) è palpabile. “Io ho percepito sostegno. E. Il Partito democratico ha votato in Parlamento per respingere una mozione contraria alpresentata dal M5s”.nei guai Ilalle porte di Roma è molto più un grattacapo per il primo cittadino della Capitale. Affezionato come non mai al progetto che ha provocato la ribellione dei 5Stelle (tanto forte da far cadere il governo Draghi) e le critiche del centrodestra capitolino, ora deve vedersela anche in casa propria. Il Pd guidato da Elly ...