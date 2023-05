Terapisti occupazionali a confronto sul futuro della professione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 24 maggio ricorre la Giornata nazionale del Terapista occupazionale, una data storica che ricorda la pubblicazione del Decreto ministeriale (136/97), contente il profilo professionale, pubblicato successivamente in Gazzetta ufficiale (119/97). Giornata di festeggiamenti per i 3 miladi Italia. In alcune città le Commissioni di albo deidegli Ordini TSRM e PSTRP e la Associazione tecnico scientifica AITO (Associazione italiana) hanno organizzato molti eventi, con l’intento di promuovere lae farla sentire più vicina ai cittadini.Per l’occasione la Commissione di albo nazionale dei(TO) annuncia l’avvio verso ...