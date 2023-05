Tentata estorsione a Mario Balotelli | avvocato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere

(Di martedì 23 maggio 2023) Duee tredi. E’ questa la condanna all’indirizzo di Roberto Imparato,trevigiano che secondo i giudici, che hanno accolto la tesi della Procura di Vicenza, avrebbe ordito un tentativo dinei confronti di, l’ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan e della Nazionale Italiana, ora al Sion in Svizzera. Lo riferisce l’Ansa. L’, infatti, difendeva una giovane vicentina con cui Superaveva avuto dei rapporti consenzienti: il legale, però, avrebbe convinto la ragazza a muovere un’accusa per violenza sessuale, poi archiviata, e minacciato in seguito l’attaccante di vendere la notizia ai giornali, chiedendo 100.000 euro in cambio del silenzio. SportFace.

È stato condannato a due anni e tre mesi Roberto Imparato, l'avvocato accusato di tentata estorsione ai danni di Mario Balotelli. Il tribunale di Vicenza ha dato ragione al calciatore, a cui ora il legale dovrà versare un risarcimento di 80mila euro e pagare le spese legali.

Il legale avrebbe chiesto soldi all’attaccante ex Inter e Milan per non rivelare la notizia di una sua relazione con una giovane vicentina ...VICENZA - Costa la condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere, a cui si aggiungono 80 mila euro di risarcimento danni, la tentata estorsione che sarebbe stata messa in atto, secondo la Procura di Vicenza,.