(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Un gruppo diha tentato dicon degli estintori la facciata dia Roma, sede del Senato della Repubblica. In tutto 11 persone sone stete fermate dai carabinieri in servizio di vigilanza. I giovani si sono buttati a terra cospargendosi di fango. La loro posizione è al vaglio dei carabinieri della Compagnia Centro, che indagano sull'accaduto.

AGI - Un gruppo di ambientalisti ha tentato dicon degli estintori la facciata di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica. In tutto 11 persone sone stete fermate dai carabinieri in servizio di vigilanza. I giovani si ...Un gruppo di ambientalisti ha tentato dicon degli estintori la facciata di Palazzo Madama a Roma , sede del Senato della Repubblica. In tutto 10 persone sono stet fermate dai carabinieri in servizio di vigilanza. I giovani si ...AGI - Un gruppo di ambientalisti ha tentato dicon degli estintori la facciata di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica. In tutto 11 persone sone stete fermate dai carabinieri in servizio di vigilanza. I giovani si ...

Tentano di imbrattare le mura di Palazzo Madama, fermati 11 ambientalisti AGI - Agenzia Italia

AGI - Un gruppo di ambientalisti ha tentato di imbrattare con degli estintori la facciata di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica. In tutto 11 persone sone stete fermate dai carabin ...Gli ambientalisti, si è appreso, hanno tentato di imbrattare la facciata con estintori e poi si sono sdraiati a terra prima di essere bloccati dai carabinieri.