Tensioni al corteo per Falcone | polizia ferma Cgil | Anpi e associazioni studentesche

... per una missione "che contribuisca ad allentare lenel conflitto in Ucraina". 'Siamo con ... c'è chi spiega infine dal. Perché ' è la voce dell'umanità, non è la voce del potere '. Per ...Le autorità di sicurezza di Israele hanno messo in guardia in merito alleche potrebbero ... Benjamin Netanyahu, infatti, ha chiarito che il governo non modificherà il percorso del, che ......evitare diverbi e. Dopo questo primo spostamento, nuovamente ci è stato chiesto, in malo modo, di allontanarci ancora, sostenendo che non potevamo collocarci in quello spezzone delin ...

Strage di Capaci, fermato uno dei cortei a Palermo: tensioni con la polizia Giornale di Sicilia

Sono surreali le immagini arrivate direttamente da uno dei cortei organizzati a Palermo per commemorare il magistrato, ucciso trentuno anni fa dalla mano di Cosa nostra. Momenti tesi, tesissimi in via ...Gli agenti hanno alzato gli scudi anti sommossa e i manganelli per resistere alla pressione. Sono entrati in contatto con la testa del corteo. La tensione è durata per fortuna pochissimo tempo. Il ...