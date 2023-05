Tennis | Stefanos Tsitsipas si separa da Mark Philippoussis dopo un solo anno

(Di martedì 23 maggio 2023) Giunge al termine la collaborazione trameno di un. L’annuncio è arrivato direttamente dall’exta australiano sul profilo ufficiale Instagram. Questo il post: “Grazie per l’opportunità di aver fatto parte della tua squadra. È stato un grande viaggio e una grande esperienza, sono fiero di ciò che abbiamo raggiunto insieme nel breve periodo di tempo che abbiamo avuto. Ti auguro salute, felicità e successi per il tuo futuro, dentro e fuori dal campo!”.non aveva seguito ilta greco nella stagione sulla terra battuta, mentre era stato nel suo angolo nei due 1000 americani. Ancora non sono stati resi i noti i motivi del divorzio fra i due. Sorprende indubbiamente il ...

Tsitsipas e l'allenatore australiano Mark Philippoussis si sono lasciati dopo quasi un anno insieme. L'allenatore australiano era entrato nello staff del greco come co - allenatore insieme al ...Anche Casper Ruud eTsitsipas dovranno voltare pagina a Wimbledon 2023. Tre sconfitte su ... Per quanto riguarda iltricolore, invece, saranno almeno cinque gli azzurri presenti nel ...Dopo meno di un anno dall'annuncio della partnership, si separano le strade fraTsitsipas e Mark Philippoussis. L'australiano ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver abbandonato il team del giocatore greco: 'Grazie per l'opportunità di aver fatto parte della tua ...

Lo scontro tra Tsitsipas e la madre che ha imbarazzato il Foro. Storia di un rapporto complicato L Tennis Fever

Giunge al termine la collaborazione tra Stefanos Tsitsipas e Mark Philippoussis dopo meno di un anno. L'annuncio è arrivato direttamente dall'ex tennista australiano sul profilo ufficiale Instagram. Q ...La finale del Foro Italico tra Rune e Medvedev è in programma alle ore 16.00 domenica 21 maggio. Appuntamento sui canali Sky per gli abbonati e su Italia 1 in chiaro ...