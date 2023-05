Tennis | Federer | “Dopo il ritiro sono svanite tante cose stressanti | vorrei tornare a giocare qualche esibizione”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Rogerha risposto ad una serie di domande che i suoi followers gli hanno posto su Twitter e lo ha fatto con la sua solita ironia ed eleganza. “Mi sento benissimo al giorno d’oggi, grazie! Cosa mi manca di più del circuito? Cenare spontaneamente con gli amiciuna partita o un allenamento. E ovviamente i grandi stadi, i tifosi e il brivido di tutto ciò“. Su cosa gli piace di più del, invece: “C’erano un sacco di piccoleche non sapevo creassero così tanto stress chesemplicemente, il che è davvero fantastico. Come un peso che mi viene tolto dalle spalle“. Lo svizzero ha poi svelato alcuni suoi piani futuri: “Per quest’anno non ho in programma di fare il commentatore televisivo. Mi piacerebbe invecea ...