Temptation Island 2023 | Filippo Bisciglia svela anticipazioni sulla nuova edizione

(Di martedì 23 maggio 2023), il popolare reality show condotto da, sta per tornare con unache promette di emozionare il pubblico. Durante un’intervista a Verissimo, il conduttore ha rivelato alcunesul programma e ha parlato della sua vita personale.ha dichiarato che l’anno scorso gli è mancato molto il calore del pubblico e l’emozione di essere coinvolto nel viaggio dei sentimenti delle coppie partecipanti. Nonostante le incertezze,ha annunciato di essere pronto ad affrontare questaavventura e non vede l’ora di scoprire le coppie che prenderanno parte al programma. Emozioni e colpi di scena: cosa ci riserva la...

Una dolce sorpresa per Pamela Camassa a 'L'Isola dei Famosi': è quella del compagno Filippo Bisciglia . I due formano una coppia da diversi anni e per Pamela il conduttore di '' è un punto di riferimento nella sua vita. In questi giorni di solitudine in Honduras Pamela ha avuto modo di pensare tanto alla sua vita, rivelando di sentirsi incompleta: 'Quando ...Pamela Camassa è fidanzadata da 15 anni con il conduttore diFilippo Bisciglia . Durante la diretta di lunedì 22 maggio l'ex vincitrice di Amici Celebrities ha confessato a Ilary Blasi le sue paure e il suo desiderio di diventare madre. Paolo ...... raccontando a Silvia Toffanin moltissimo della sua vita, passata (l'amore, la famiglia, i problemi di salute del padre), presente (al cui orizzonte si vede la nuova edizione di), e ...

Filippo Bisciglia in lacrime a Verissimo: «Avrei voluto un figlio, ma forse ora è troppo tardi» leggo.it

Nel cast della prossima edizione di Temptation Island, ci saranno anche ex volti di Uomini e donne ancora ignoti ...I due formano una coppia da diversi anni e per Pamela il conduttore di "Temptation Island" è un punto di riferimento nella sua vita. In questi giorni di solitudine in Honduras Pamela ha avuto modo di ...