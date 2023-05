Tefta Malaj a La Vita in Diretta | ' Mio marito non era da solo | qualcuno lo ha aiutato' L' intervista choc

Ha ancora paura, la 39enne che nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi è stata quasi uccisa dal marito Taulant , che ha aggredito a coltellate, uccidendoli, la figlia 16enne Jessica e il 51enne Massimo ...Ha ancora paura, la 39enne che nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi è stata quasi uccisa dal marito Taulant , che ha aggredito a coltellate, uccidendoli, la figlia 16enne Jessica e il 51enne Massimo ..."Sì, ho paura ancora, perché penso sempre che mio marito non era da solo, aveva qualcuno che lo aiutava". Lo ha detto, la 39enne che la notte tra il 6 ed il 7 maggio scorsi nella sua abitazione a Torremaggiore, in provincia di Foggia, è stata ferita dal marito Taulant che uccise anche sua figlia 16enne ...

FOGGIA - "Sì, ho paura ancora, perché penso sempre che mio marito non era da solo, aveva qualcuno che lo aiutava".