Tartaruga azzannatrice alle porte Roma | ancora un altro avvistamento | il secondo caso in pochi giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023)unun. Il, per la precisione, nel giro dissimi. Una cui è seguita la cattura. Stiamo parlando della nuova specie approdata nella Capitale per inserirsi direttamente nella sua catena alimentare, e con un posto di tutto rispetto: la, terrore per unapericolosissima in condominio: il suo morso può riportare ferite gravissime L’tra Capena e Morlupo Il rettile, insomma, è stato ritrovato proprio nella giornata di domenica scorsa, 21 maggio 2023, da una coppia. Era poco prima dell’ora di pranzo, nei dintorni ...