Tare spaventa la Lazio | ‘Milinkovi?? Può succedere di tutto…’

...cinque gare per sognare il primato generale in campionato (21) e San Siro non lo, anche ... passando per Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic, ma non. Il ds ieri era impegnato a parlare col ......cinque gare per sognare il primato generale in campionato (21) e San Siro non lo, anche ... passando per Luis Alberto, Cataldi e Milinkovic, ma non. Il ds ieri era impegnato a parlare col ...

Tare-Lazio, scadenza vicina: Lotito non gli ha detto addio ma c’è la mossa di Sarri Lazio News 24