Tanti auguri a Massaro | il messaggio social del Milan

(Di martedì 23 maggio 2023) Il, attraverso i propri, ha voluto fare glia Daniele, ex attaccante rossonero, che oggi compie 62 anni

Capitano! ...!; Per il segno del Capricorno, invece, la musica sarà completamente diversa. L'amore, infatti, procederà a gonfie vele e, chi è single, avrà la possibilità di trovare la sua anima ...Basti pensare al ritornello: ' Che vita di mer*a, ma che cosa c'entra il bon ton Ho riso per forza, ho rischiato di dormirti addosso, stron*o,ma non ti conosco '. Questo il video ...

Tanti auguri Al Bano, il cantante di Cellino San Marco compie 80 anni BrindisiReport

Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri". Poco prima Maglie aveva avuto un malore durante la maratona elettorale del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...