(Di martedì 23 maggio 2023) Fu lì che tutto s'interruppe. Ed è da lì, non a caso, che si ricomincerà a tessera la tela. Antoniovedrà giovedì Catherine. I due ministri degli Esterino e francesi avranno un colloquio che sancirà la concordia ritrovata trae Parigi: un incontro significativo, visto che proprio una cena trafu annullata per volere del governo Meloni, il 4 maggio scorso, dopo gli attacchi del ministro francese dell'Interno alla premierna. E siccome i simboli contano, in diplomazia, i ruoli si sono ora ribaltati. E infatti, che sarebbe dovuto volare a Parigi quel 4 maggio, vestirà ora i panni del padrone di casa. Sarà lui, cioè, ad accogliere con tutti gli onorialla Farnesina: segno ...

I due ministri degli Esteri italiano e francesi avranno un colloquio che sancirà la concordia ritrovata tra Roma e Parigi: un incontro significativo, visto che proprio una cena trae Colonna ...Farnesina - Il ministro degli Esteri Antonioha incontrato questa mattina alla Farnesina il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah Bin Touq al - Marri. I ministrie al - Marri hanno discusso delle principali questioni economiche bilaterali, alla luce del forte impegno del governo italiano per il rilancio delle relazioni tra Roma e Abu Dhabi con la firma ...MeloniZelensky: 'Sostegno dell'Italia per arrivare a una pace giusta' In precedenza ... dove è stato accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. Dopo l'arrivo a Ciampino il ...

Tajani riceve la collega Colonna a Roma. Francia e Italia tornano a parlarsi Il Foglio

Ilaria De Rosa resta in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita. La hostess italiana «sta bene», ma il suo caso è ancora aperto. La polizia l'ha arrestata il 4 maggio ...La giovane è stata visitata in carcere dal Console Generale d'Italia: avrebbe riferito di essere totalmente innocente e di non capire bene le ragioni della sua detenzione. La madre: "Non ha mai fatto ...