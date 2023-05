Taekwondo | due campioni russi esclusi dai Mondiali perché favorevoli a Putin

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Presa di posizione molto forte da parte della World. L’organizzazione e federazione internazionale delha deciso infatti di escludere dueolimpici dai prossimi, in programma a Baku, in Azerbaigian, dal 29 al 4 giugno 2023. Il motivo di questa scelta? Questi atleti sonoe hanno espresso il loro sostegno per l’invasione dell’Ucraina. Maksim Khramtsov e Vladislav Larin: sono questi i dueche non potranno dunque partecipare alla rassegna iridata che prenderà il via tra una settimana. Maksim e Vladislav, che sono rispettivamente campione olimpico nella categoria sotto gli 80 kg (la stessa dell’italiano Simone Alessio) e campione olimpico nei +80 kg, non potranno dunque puntare a un’altra medaglia di ...