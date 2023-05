(Di martedì 23 maggio 2023) foto di Mario De MartinoMILANO – È in radio prodotto da Hoop Music, disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store. La società oggi corre veloce, in una direzione vorticosamente confusa e indifferente. L’uomo è colui che potrebbe cambiare le cose ma continua ad essere attratto da un mondo virtuale, simbolo, in alcuni casi, di una verità apparente e fittizia. Poi una donna, ormai ossessionata dal suo amore per un uomo superficiale ed egocentrico, mosso solo dalla sua smania per il successo e per i social… “Con il mio, dinamico e coinvolgente, voglio trasmettere grinta ed energia. Lo faccio attraverso una canzone che racconta quella che è la nuova generazione, la generazione Z – racconta– partendo dal gesto ormai diffusissimo dello “up” utilizzato dalla gente per scorrere ed esplorare i contenuti ...

Inoltre, lo smartphone supporta la versione software EMUI 13 , che presenta la funzione- to -... Scopri anche ilHuawei P60 Pro .Il 16 maggio è la volta di 'Up '. Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca quiRichiedi ilnumero. La migrazione degli uccelli è ogni volta un'impresa epica , sia se ... bracconaggio " ancora diffuso nel nostro Paese, come documentato dal progetto LIFE", inquinamento ...

È in radio “Swipe Up” il nuovo singolo di Monavrìl – Italia News ... Italia News

È in radio “Swipe Up” il nuovo singolo di Monavrìl, disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store La società oggi corre veloce, in una direzione vorticosamente confusa e indifferente. L’uomo ...Più personale, pensato per i creatori di contenuti e per conversare con l'utente: come sarà il nuovo motore di ricerca messo in cantiere da Google