(Di martedì 23 maggio 2023), l’azienda scandinava che ha sdoganato in Europa lo smartphoneaggiunge alle sue proposte la, iPhone esteticamente pari alcon batteria immacolata. Risparmia il cliente, guadagna l’ambiente....

su questi telefoni garantisce il ri - acquisto al termine dell'utilizzo, facilitando così la circolarità. Secondo l'azienda solo l'1% dei suoi telefoni rientra nella Premium Series, si tratta ...

Swappie annuncia la Premium Series, il ricondizionato senza un graffio identico al nuovo DDay.it

Swappie, l'azienda finlandese che ha portato in Italia gli iPhone ricondizionati, annuncia una novità importante per il mercato degli smartphone usati: la Serie Premium. iPhone senza alcun graffio, co ...